León N vinculado a proceso por crueldad en Coahuila

Saltillo, Coahuila.— Un juez de control vinculó a proceso a León N por el delito de crueldad y violencia contra los seres sintientes, luego de celebrarse la audiencia de formulación de la imputación tras el cumplimiento de una orden de aprehensión.

Un juez de control vincula a proceso a León N

Durante la audiencia correspondiente a la causa penal 1256/2026, el Ministerio Público formuló la imputación en contra del acusado y presentó los datos de prueba para sustentar la investigación.

Tras analizar los elementos expuestos, el juez determinó vincular a proceso a León N, al considerar que existen indicios suficientes para que continúe el procedimiento penal en su contra.

Detalles sobre la investigación y medidas cautelares

Asimismo, la autoridad judicial concedió un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual las partes podrán recabar y aportar mayores elementos de prueba. Como medida cautelar, el juez impuso la prisión preventiva justificada, por lo que el imputado permanecerá privado de la libertad mientras se desarrolla el proceso penal.

León N enfrenta la investigación por el delito de crueldad y violencia contra los seres sintientes, ilícito previsto en la legislación penal de Coahuila. La vinculación a proceso no constituye una sentencia condenatoria, sino que permite que continúe la investigación judicial hasta determinar su responsabilidad mediante las etapas correspondientes del proceso.