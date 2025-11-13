Ya hay fecha para el sorteo del Servicio Militar en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coah.– La Junta de Reclutamiento informó que el sorteo del Servicio Militar Nacional se realizará el próximo 23 de noviembre a las 9 de la mañana, dirigido a los jóvenes que cumplieron con su trámite en tiempo y forma.

La titular de la dependencia, Yessenia Barraza, dio a conocer que más de 400 aspirantes se registraron en esta ocasión con el propósito de obtener su cartilla militar, documento que acredita su nacionalidad mexicana y el cumplimiento de sus obligaciones ciudadanas.

Barraza explicó que el sorteo representa el paso clave para determinar quiénes deberán realizar su servicio militar durante el próximo año. "Ya tenemos fecha oficial, pero hasta que no se realice el sorteo, los jóvenes sabrán cuál es el siguiente paso. Es importante que acudan puntualmente ese día a las 9 de la mañana", puntualizó la funcionaria.

La titular recordó que el evento se llevará a cabo en las instalaciones de la Junta de Reclutamiento e hizo un llamado a los participantes para que se presenten con su documentación y así evitar contratiempos.