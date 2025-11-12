Protesta en Saltillo por presuntas irregularidades en caso de accidente carretero

SALTILLO, COAHUILA.– En una muestra de indignación y exigencia de justicia, familiares y amigos de Julio y Santiago, dos jóvenes que perdieron la vida en un accidente carretero ocurrido en febrero de 2023, cerraron este miércoles el distribuidor vial "El Sarape".

Los manifestantes denunciaron presuntas irregularidades en el proceso judicial que se sigue contra el responsable del siniestro.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con los inconformes, este miércoles se tenía prevista una audiencia ante el Poder Judicial del Estado; sin embargo, fue adelantada sin previo aviso y sin la presencia de los familiares, lo que, según afirmaron, permitió que se concediera una prórroga al caso, aplazando la siguiente audiencia hasta febrero de 2026.

Molestos por lo que consideraron una falta de respeto y transparencia, los familiares acudieron a buscar a su abogada de oficio, pero aseguraron que la defensora se negó a recibirlos.

Ante la falta de respuestas, decidieron cerrar el paso vehicular en el distribuidor vial como una forma de presión para que las autoridades escuchen su reclamo.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Durante la protesta, los asistentes portaban pancartas con mensajes de exigencia y justicia, pidiendo la intervención del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado para que el caso avance y no quede en el olvido.

"Queremos justicia para Julio y Santiago, no más retrasos ni omisiones", expresaron algunos de los participantes, quienes advirtieron que continuarán manifestándose hasta obtener una respuesta concreta.