Carlos Villarreal Pérez impulsa la lectura en Monclova: Día Nacional del Libro

En el marco del Día Nacional del Libro, el alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó actividades para promover la lectura, la educación y la cultura, reafirmando el compromiso de su gobierno de seguir impulsando, junto al gobernador Manolo Jiménez Salinas, el desarrollo cultural y educativo de Monclova.

Esta conmemoración se realiza en honor al natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, una de las máximas figuras de la literatura mexicana, símbolo del conocimiento, la libertad y la educación como pilares del progreso social.

El alcalde inició la jornada participando en el Maratón de Lectura de la Región Centro, organizado por la Coordinación Estatal de Bibliotecas a cargo de Martha Loera, donde compartió la lectura de un fragmento literario con estudiantes, docentes y promotores culturales.

Posteriormente, asistió a la inauguración de la Feria del Libro de la Librería Patria, un evento impulsado por Leonor González de la Garza, que se llevará a cabo del 12 al 28 de noviembre con la colaboración de escritores, editoriales y promotores de toda la región.

Durante los eventos estuvieron presentes el subsecretario de Gobierno de la región Centro-Desierto, Sergio Sisbeles Alvarado; la regidora de Educación, Glenda Lila Suárez; y la directora de Educación, Clara Yuridia Briceño, quienes acompañaron al alcalde en esta jornada de impulso a la cultura.

En su mensaje, Carlos Villarreal destacó que el fomento a la lectura es una herramienta clave para el desarrollo integral de las personas y el fortalecimiento de la comunidad.

"Gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez, seguimos promoviendo espacios que acerquen a nuestras niñas, niños y jóvenes a la lectura. Leer nos forma, nos inspira y nos une como sociedad", señaló el edil.

Con estas actividades, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de seguir trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado para promover actividades de fomento a la lectura, la cultura y la educación, generando espacios que inspiren a las nuevas generaciones a construir un futuro con más conocimiento, valores y oportunidades.