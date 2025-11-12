El INAFED reconoce al Gobierno Municipal de Saltillo por su Guía Consultiva

SALTILLO, COAHUILA.- El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED, reconoció al Gobierno Municipal de Saltillo, que encabeza el alcalde Javier Díaz González, por la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, que incide en las buenas prácticas municipales.

Dicha Guía, contempla 115 indicadores que se utilizan para orientar el trabajo del Municipio de manera ordenada, eficiente y enfocada a cumplir con sus responsabilidades establecidas en el marco normativo.

¿Qué objetivos persigue la Guía Consultiva?

Patricia Peña Aguirre, contralora municipal de Saltillo, indicó que el alcalde Javier Díaz instruyó la participación del Gobierno Municipal en este proceso, con el objetivo de desempeñar acciones que ayuden a elevar la eficiencia, el control, la planeación y dar mejores resultados a las y los saltillenses.

"Los 115 indicadores de gestión y de desempeño evalúan la planeación y el trabajo que se lleva de manera cotidiana en las diferentes unidades administrativas del Municipio, todo lo que se pueda medir y que esté formalmente documentado con indicadores que permita evaluar el desempeño", dijo.

Patricia Peña refirió que el total de indicadores se integran en 8 módulos: organización, hacienda, gestión del territorio, servicios públicos, medio ambiente, desarrollo social, desarrollo económico y gobierno abierto, todos ellos en cumplimiento de la Agenda 2030.

¿Cómo se implementará la Guía Consultiva?

Mencionó que la Guía Consultiva de Desempeño Municipal contempla 3 etapas de implementación: el diagnóstico, actualización y revisión.

"Empezamos a evaluar y de ahí implementar acciones, detectar áreas que necesiten mejorar, evaluar que si las medidas que estamos implementando en nuestro día a día son cada vez mejores. Reconocer áreas de oportunidad y mejorar y desarrollar las mejores acciones en beneficio de las y los saltillenses", señaló la contralora municipal.

El reconocimiento por parte del INAFED al Municipio de Saltillo se entregará el 5 de diciembre en el Salón Revolución de la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México.