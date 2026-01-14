Fallece Liah tras 12 días de luchar por su vida

MONCLOVA, COAH.— Tras 12 largos días aferrándose a la vida, la pequeña Liah, de apenas nueve años de edad, falleció la tarde de este miércoles 14 de enero, a consecuencia de las graves lesiones que sufrió al ser atropellada la noche del pasado 2 de enero en calles de la colonia Aviación, en el municipio de Frontera.

Desde aquella noche trágica, Liah permaneció internada en el área de Terapia Intensiva del Hospital General de Zona número 7 del IMSS en Monclova, donde médicos y personal de enfermería lucharon contra el tiempo para mantenerla con vida. Pese a los esfuerzos, las severas lesiones provocadas por el impacto resultaron irreversibles.

Durante casi dos semanas, la menor sostuvo una batalla silenciosa marcada por un traumatismo craneoencefálico severo, así como lesiones graves en tórax y abdomen, además de un profundo deterioro neurológico. Cada día fue una espera angustiante para su familia, que no se separó del hospital, aferrándose a la esperanza de un milagro que finalmente no llegó.

Liah fue atropellada mientras se desplazaba en patineta frente al domicilio de su abuela, una escena cotidiana que terminó en tragedia y cambió para siempre la vida de su familia. Desde el primer momento, su estado de salud fue reportado como crítico y con pronóstico reservado.

La noticia de su fallecimiento provocó una profunda consternación entre vecinos de la colonia Aviación y en todo el municipio de Frontera, donde cientos de personas siguieron el caso y se unieron en oraciones durante los 12 días que la niña permaneció hospitalizada.

Con su fallecimiento, la situación legal del conductor responsable, un oficial de la Policía Estatal Coahuila y quien se encuentra bajo prisión preventiva, se agrava.

Hoy, Frontera despide a Liah. Doce días de lucha no fueron suficientes para salvar una vida que apenas comenzaba, dejando un vacío imposible de llenar y una herida abierta en el corazón de una familia y de toda una comunidad.