Contactanos
Coahuila

Celebran convivio para niñas y niños del CAM 40 en Allende

Con apoyo del programa Mejora, fomentan la inclusión y la sana convivencia infantil.

Por Alberto Ibarra Riojas - 14 enero, 2026 - 10:53 a.m.
Celebran convivio para niñas y niños del CAM 40 en Allende
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Allende, Coah.– La tarde de este día se llevó a cabo un convivio con las niñas y los niños del CAM 40, organizado con el respaldo del programa Mejora, como parte de las actividades de celebración del Día de Reyes, generando un ambiente de alegría y sana convivencia.

      Durante la actividad se compartió la tradicional rosca de Reyes, así como pizza, lo que permitió que las y los alumnos disfrutaran de un momento especial, lleno de atención, sonrisas y cercanía, en un entorno pensado para su bienestar.

      Placeholder

      El convivio en el CAM 40 reunió a niños y padres en un ambiente festivo.

      Padres de familia y miembros de la comunidad destacaron la importancia de este tipo de acciones, ya que fortalecen la inclusión y el acompañamiento a niñas y niños con necesidades especiales, al tiempo que fomentan valores de convivencia y solidaridad.

      Placeholder

      La celebración incluyó la tradicional rosca de Reyes y pizza para los niños.

      Con este convivio, el programa Mejora reafirmó su interés en seguir impulsando actividades sociales que contribuyan al bienestar de la niñez y a la construcción de una comunidad más sensible y participativa.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados