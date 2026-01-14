Celebran convivio para niñas y niños del CAM 40 en Allende

Allende, Coah.– La tarde de este día se llevó a cabo un convivio con las niñas y los niños del CAM 40, organizado con el respaldo del programa Mejora, como parte de las actividades de celebración del Día de Reyes, generando un ambiente de alegría y sana convivencia.

Durante la actividad se compartió la tradicional rosca de Reyes, así como pizza, lo que permitió que las y los alumnos disfrutaran de un momento especial, lleno de atención, sonrisas y cercanía, en un entorno pensado para su bienestar.

Padres de familia y miembros de la comunidad destacaron la importancia de este tipo de acciones, ya que fortalecen la inclusión y el acompañamiento a niñas y niños con necesidades especiales, al tiempo que fomentan valores de convivencia y solidaridad.

Con este convivio, el programa Mejora reafirmó su interés en seguir impulsando actividades sociales que contribuyan al bienestar de la niñez y a la construcción de una comunidad más sensible y participativa.