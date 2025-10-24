Entregan aula móvil a la primaria Leona Vicario en Nava

Nava, Coah. – La Escuela Primaria Leona Vicario recibió esta tarde un aula móvil, enviada por el gobernador Manolo Jiménez, como parte de las acciones para fortalecer la educación y mejorar las condiciones de aprendizaje de la niñez navense.

La llegada de este nuevo espacio educativo generó entusiasmo entre los estudiantes, quienes tuvieron la oportunidad de conocer y explorar las modernas instalaciones.

La entrega del aula forma parte de los esfuerzos del Gobierno del Estado, a través del coordinador general de Mejora, Gabriel Elizondo, para garantizar que más niñas y niños cuenten con espacios adecuados y funcionales, fomentando la motivación y el interés por aprender.

Este tipo de iniciativas busca impulsar la calidad educativa, promover la igualdad de oportunidades y asegurar que las nuevas generaciones tengan acceso a herramientas y recursos que fortalezcan su aprendizaje y creatividad. Además, se pretende que el aula móvil se convierta en un apoyo constante para las actividades escolares, beneficiando tanto a docentes como a alumnos.