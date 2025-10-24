Incendio en empresa Acutran moviliza a cuerpos de emergencia en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coah.– Un incendio registrado la mañana del jueves en la empresa Acutran movilizó a elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes trabajaron por cerca de dos horas para controlar las llamas.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro habría iniciado en la zona de los transformadores que suministraban energía a la planta, lo que provocó daños estructurales en el inmueble.

El personal fue evacuado de inmediato como medida de precaución, mientras los bomberos realizaban las labores necesarias para sofocar el fuego y evitar su propagación.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas. No obstante, autoridades locales informaron que se efectuará una evaluación detallada de las instalaciones para determinar la magnitud de los daños ocasionados.

El incidente generó expectación entre trabajadores y vecinos del área industrial, quienes reconocieron la rápida respuesta de los cuerpos de emergencia ante la situación.