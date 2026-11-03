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Coahuila

Analizan jornada laboral de 40 horas

Representantes empresariales y autoridades analizan los ajustes necesarios para implementar la jornada laboral de 40 horas.

Por Ángel García - 03 noviembre, 2026 - 01:56 p.m.
Representantes empresariales y autoridades estatales participaron en el Foro Regional Diálogo Laboral 2026, realizado en Ciudad Acuña.
Representantes empresariales y autoridades estatales participaron en el Foro Regional Diálogo Laboral 2026, realizado en Ciudad Acuña.
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      CIUDAD ACUÑA, Coah.- Representantes del sector empresarial y autoridades estatales participaron en el Foro Regional Diálogo Laboral 2026, donde analizaron los retos y las adecuaciones que implicaría la reducción de la jornada laboral a 40 horas.

      El encuentro, impulsado por Canacintra Acuña, se llevó a cabo en las instalaciones de la Infoteca Municipal y contó con la presencia de Nazira Zogbi, secretaria del Trabajo del Estado de Coahuila.

      Impacto de la Reducción de la Jornada Laboral

      Durante el foro, la funcionaria abordó la reducción de la jornada laboral y los cambios que esta medida representaría para las empresas.

      Importancia del Diálogo entre Autoridades y Empresarios

      Ante las nuevas disposiciones, se destacó la importancia de mantener el diálogo entre autoridades y representantes empresariales para analizar alternativas, identificar oportunidades y preparar las adecuaciones necesarias en el sector productivo.

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