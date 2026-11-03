Analizan jornada laboral de 40 horas

CIUDAD ACUÑA, Coah.- Representantes del sector empresarial y autoridades estatales participaron en el Foro Regional Diálogo Laboral 2026, donde analizaron los retos y las adecuaciones que implicaría la reducción de la jornada laboral a 40 horas.

El encuentro, impulsado por Canacintra Acuña, se llevó a cabo en las instalaciones de la Infoteca Municipal y contó con la presencia de Nazira Zogbi, secretaria del Trabajo del Estado de Coahuila.

Impacto de la Reducción de la Jornada Laboral

Durante el foro, la funcionaria abordó la reducción de la jornada laboral y los cambios que esta medida representaría para las empresas.

Importancia del Diálogo entre Autoridades y Empresarios

Ante las nuevas disposiciones, se destacó la importancia de mantener el diálogo entre autoridades y representantes empresariales para analizar alternativas, identificar oportunidades y preparar las adecuaciones necesarias en el sector productivo.