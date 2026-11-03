Protección Civil pide preparar mochila de emergencia sin causar pánico

MONCLOVA, COAH.- Ante la difusión de recomendaciones internacionales sobre la preparación de una mochila de emergencia, Protección Civil llamó a las familias a contar con este equipo preventivo, sin caer en pánico, pues actualmente no existe ninguna alerta en la Región Centro.

El director de Protección Civil, Pedro Alvarado, aclaró que la mochila de emergencia, también conocida como mochila de la vida, no es una medida nueva, sino una campaña preventiva que se promueve desde hace varios años y que se realiza año con año.

Explicó que el tema ha cobrado relevancia luego de que distintos países difundieran recomendaciones de prevención que también comenzaron a circular en México. Sin embargo, precisó que estas medidas no significan que exista una advertencia de guerra o de una catástrofe inminente.

Señaló que las recomendaciones varían de acuerdo con las condiciones y los riesgos de cada territorio.

En algunos países están enfocadas principalmente en desastres naturales, inundaciones, incendios y fenómenos meteorológicos extremos.

En otros lugares también contemplan posibles apagones, interrupciones en el suministro de agua, fallas en las telecomunicaciones, ciberataques e incluso tensiones internacionales.

Contenido esencial de la mochila de emergencia

Alvarado explicó que la mochila debe contener artículos básicos que puedan ser de utilidad durante una emergencia, especialmente si las familias necesitan abandonar sus hogares por alguna contingencia.

Entre los objetos recomendados se encuentran un silbato, una lámpara, un radio de pilas, una muda de ropa y un botiquín básico con vendas y gasas. También se aconseja guardar documentos importantes y dinero en efectivo dentro de una bolsa hermética, además de incluir una agenda con números de contacto.

La finalidad es tener a la mano lo indispensable ante situaciones como inundaciones o terremotos, principalmente en las zonas expuestas a estos fenómenos.

Plan de emergencia familiar

Además, Protección Civil recomienda que cada familia establezca un plan de emergencia en el hogar, para que todos sus integrantes sepan cómo actuar, a dónde dirigirse y con quién comunicarse en caso de una situación de riesgo.

Este plan debe contemplar los números de emergencia, la ubicación de hospitales cercanos y los puntos de reunión, tanto dentro como fuera de la colonia.

Finalmente, el director llamó a la población a no entrar en pánico y mantenerse informada a través de los canales oficiales. Aseguró que actualmente no existe ningún alertamiento en la ciudad ni en la Región Centro y que cualquier aviso de carácter nacional sería difundido por las vías correspondientes.