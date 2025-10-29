Frente frío número 11 deja descenso drástico de temperatura en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coah.- El frente frío número 11 provocó un notable descenso en la temperatura en la región, registrándose al amanecer al menos 12 grados centígrados. Desde inicios de la semana, autoridades de Protección Civil habían advertido sobre el cambio de clima que afectaría al norte del estado.

El encargado del área climática en Protección Civil informó que, además de la baja temperatura, se esperan fuertes ráfagas de viento que podrían superar los 45 kilómetros por hora durante los próximos días.

De acuerdo con el pronóstico nacional, se prevé la presencia de 48 frentes fríos y siete tormentas invernales en México para esta temporada, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones.

"Sabemos que apenas está empezando, pero es necesario que no dejen de cuidarse y, sobre todo, que se abriguen bien para evitar verse afectados por este cambio de clima", puntualizó el funcionario.