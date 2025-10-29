VOSS Automotive traslada producción de Arteaga a Matamoros

Arteaga, Coahuila.– La empresa VOSS Automotive México S. de R.L. de C.V., especializada en la fabricación de líneas de conducción para la industria automotriz, inició el traslado del área conocida como Fractal 2 desde su planta en Arteaga hacia el municipio de Matamoros, Coahuila, como parte de una reestructuración interna.

Según un comunicado emitido el 29 de octubre de 2025, la compañía explicó que esta medida busca reforzar su competitividad y optimizar procesos, descartando el cierre total de sus instalaciones en Arteaga. El aviso, firmado por el gerente de Recursos Humanos, Roberto Camacho, subraya que el movimiento responde a una estrategia “en vísperas de un crecimiento futuro” y que la empresa mantendrá sus obligaciones laborales conforme a la Ley Federal del Trabajo.

Desde el pasado viernes, más de un centenar de trabajadores —en su mayoría operadores del área Fractal 2— fueron notificados de su baja, en un proceso que se realiza de manera escalonada y que continuará en los próximos días mientras avanza la reubicación.

VOSS Automotive, de origen alemán, opera en Coahuila desde 2011 y cuenta con una amplia presencia en México. Su planta en Arteaga emplea a cientos de personas y produce componentes esenciales para sistemas de fluidos en vehículos automotrices.