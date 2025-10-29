Expulsan a estudiante por espionaje en baño universitario

Ramos Arizpe, Coahuila.– La Universidad Tecnológica de Coahuila aplicó su política de tolerancia cero y expulsó de manera definitiva a un estudiante acusado de espiar y grabar a mujeres dentro de un baño del plantel.

El hecho ocurrió la noche del lunes, cuando el joven de 21 años, identificado como Daniel “N”, fue sorprendido y posteriormente detenido por las autoridades. Así lo confirmó el rector de la institución, Sergio Guadarrama Cortez, quien subrayó que la universidad no permitirá conductas que vulneren la seguridad o la dignidad de las mujeres.

Durante la mañana del martes, un grupo de estudiantes realizó una manifestación pacífica dentro del campus para exigir justicia y garantizar condiciones seguras para todas las alumnas. En respuesta, el rector acudió al diálogo con las y los manifestantes, reiterando el respaldo institucional a las víctimas.

Se informó que el Departamento Jurídico de la UTC acompaña a las jóvenes afectadas ante el Ministerio Público, para presentar las denuncias correspondientes y dar seguimiento al proceso legal.

Asimismo, aseguró que la universidad continuará cooperando con las autoridades competentes y reforzará las medidas de seguridad y prevención al interior del plantel.

“Nuestro compromiso es mantener un entorno seguro, inclusivo y respetuoso para toda la comunidad académica”, concluyó Guadarrama Cortez.