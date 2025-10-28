Autoridades realizan fumigación en Escuela Normal por caso de dengue hemorrágico

A raíz del fallecimiento de Paulina, estudiante de la Escuela Normal de Monclova, a causa de dengue hemorrágico, autoridades de salud realizaron este martes una fumigación integral en las instalaciones del plantel.

La medida preventiva se llevó a cabo pocas horas después de conocerse la noticia del deceso de la joven, quien permaneció hospitalizada una semana en la Clínica 7 del IMSS.

De acuerdo con la información confirmada, la dirección de la Normal decidió dar salida general a los alumnos a las 12:30 del mediodía, con el fin de permitir el ingreso del personal de salud encargado de realizar los trabajos de fumigación en aulas, patios y áreas comunes.

El operativo fue coordinado por brigadas municipales y estatales, que buscan eliminar posibles criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

Personal docente informó que las clases se reanudarán con normalidad una vez concluidas las labores de limpieza, mientras que la comunidad educativa mantiene consternación por la muerte de la alumna, quien era parte activa de la institución.

El fallecimiento de Paulina ha generado preocupación entre estudiantes y padres de familia, por lo que se prevé que en los próximos días se refuercen las acciones de prevención en escuelas de la región centro.