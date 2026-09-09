Sari Pérez se suma con firma al impulso del corredor Acuña-Torreón

Acuña, Coahuila; a 9 de septiembre de 2026.- La alcaldesa de Frontera, Sari Pérez Cantú, participó en la conferencia anual "Port to Plains", donde se fortalecieron los acuerdos y estrategias encaminadas a mejorar la conectividad, infraestructura y competitividad de Coahuila, en una agenda que impulsa el gobernador Manolo Jiménez Salinas para generar nuevas oportunidades de inversión y crecimiento en las regiones del estado.

Durante este encuentro, la alcaldesa formó parte de la firma del "Acuerdo de Entendimiento del Corredor Carretero Multimodal Ciudad Acuña-Torreón", iniciativa propuesta por el gobernador Manolo Jiménez y donde también estuvieron los demás alcaldes y alcaldesas que establece las bases para coordinar esfuerzos entre municipios y autoridades, con el propósito de avanzar en proyectos que mejoren la infraestructura carretera y logística.

Pérez Cantú destacó la importancia de que los municipios trabajen unidos y mantengan una comunicación permanente para consolidar obras y acciones que favorezcan el traslado de mercancías, fortalezcan la actividad económica y permitan aprovechar las ventajas estratégicas que ofrece Coahuila.

Desde Frontera se mantiene una visión de colaboración con el gobierno del estado y los distintos municipios, sumándose a proyectos regionales que permitan elevar la competitividad, mejorar la movilidad y crear condiciones favorables para la llegada de nuevas inversiones y empleos.

La alcaldesa refrendó su disposición de continuar impulsando, desde el ámbito municipal, una agenda de trabajo coordinada que contribuya al desarrollo económico de Frontera y de todo Coahuila, convencida de que la suma de esfuerzos permite construir un estado con mayor infraestructura, conectividad y oportunidades para las familias.