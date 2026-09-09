Canasta alimentaria se encarece en agosto

La canasta alimentaria se encareció durante agosto, con un incremento de 0.69 por ciento en el conjunto de 33 productos indispensables para la dieta de las familias mexicanas.

De acuerdo con el levantamiento de precios que realiza Excélsior mes a mes, el costo de la canasta alcanzó 2 mil 939.40 pesos a finales de agosto.

Aumentos significativos en productos básicos

Los mayores aumentos se registraron en productos de consumo cotidiano. La papa subió 100.6 por ciento y el chile cuaresmeño 99.5 por ciento, mientras que la cebolla aumentó 55.4 por ciento y la naranja 47.2 por ciento.

También registraron incrementos el plátano, con 20.6 por ciento.