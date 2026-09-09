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Coahuila

Canasta alimentaria se encarece en agosto

La canasta de 33 productos esenciales tuvo un aumento de 0.69% en agosto, destacando alzas de hasta 100.6% en algunos alimentos.

Por Gerardo Martínez - 09 septiembre, 2026 - 04:43 p.m.
Productos de la canasta alimentaria exhibidos en un mercado, donde algunos alimentos registraron fuertes aumentos durante agosto.
Productos de la canasta alimentaria exhibidos en un mercado, donde algunos alimentos registraron fuertes aumentos durante agosto.
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      La canasta alimentaria se encareció durante agosto, con un incremento de 0.69 por ciento en el conjunto de 33 productos indispensables para la dieta de las familias mexicanas.

      De acuerdo con el levantamiento de precios que realiza Excélsior mes a mes, el costo de la canasta alcanzó 2 mil 939.40 pesos a finales de agosto.

      Aumentos significativos en productos básicos

      Los mayores aumentos se registraron en productos de consumo cotidiano. La papa subió 100.6 por ciento y el chile cuaresmeño 99.5 por ciento, mientras que la cebolla aumentó 55.4 por ciento y la naranja 47.2 por ciento.

      También registraron incrementos el plátano, con 20.6 por ciento.

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