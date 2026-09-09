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Coahuila

Piden más recursos para infraestructura en Coahuila

FECADECO solicita que el Paquete Económico 2027 incluya más fondos para infraestructura y seguridad.

Por Gerardo Martínez - 09 septiembre, 2026 - 04:42 p.m.
Oscar Mario Medina Martínez, coordinador estatal de la FECADECO.
Oscar Mario Medina Martínez, coordinador estatal de la FECADECO.
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      El sector comercio de Coahuila pidió que el Paquete Económico Federal 2027 contemple mayores recursos para infraestructura, mantenimiento carretero y seguridad, al considerar que son necesarios para impulsar el desarrollo de las regiones.

      Solicitudes del sector comercio

      Óscar Mario Medina Martínez, coordinador estatal de la FECADECO, señaló que el paquete económico fue entregado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados y ahora corresponderá al Poder Legislativo revisar y definir los recursos para cada entidad federativa.

      Proyecciones del Paquete Económico 2027

      Explicó que el proyecto contempla un crecimiento económico de entre 1.5 y 2.5 por ciento para 2027 y una paridad peso-dólar por debajo de los 18 pesos.

      Medina Martínez

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