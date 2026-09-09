Instalan equipos para guías REMO

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Ejidatarios del Municipio de Múzquiz, encabezados por Leonel Gómez Camacho, sostuvieron una reunión con el secretario de Desarrollo Rural, Jesús María Montemayor Garza, y con Isaías Montemayor, subsecretario de Ganadería de la dependencia, para recibir los equipos de cómputo que permitan emitir guías REMO en áreas rurales, además de otros beneficios para los barridos de contención contra el GBG.

La petición fue planteada en su momento por integrantes de la Unión de Ejidos, que involucra a comunidades como Morelos, Carranza, Los Lirios, San Francisco y Jaboncillos, debido a las dificultades que representaba trasladarse desde la sierra hasta la Ganadera de Múzquiz para realizar este trámite.

Leonel Gómez Camacho señaló que, esta solicitud surgió de las necesidades expuestas por los ejidatarios durante reuniones sostenidas con la Fiscalía y la Secretaría de Desarrollo Rural, con el objetivo de agilizar los procesos relacionados con la movilización de ganado.

Explicó que, como resultado de las gestiones, ya se recibió el equipo de cómputo, así como los equipos del Sistema de Movilización de Ganado (SIMOGA) y la capacitación necesaria para su utilización por parte de los responsables en las comunidades.

Detalló que los equipos fueron entregados en las casetas Los Pintos y El Melón, donde ahora podrán otorgarse las guías REMO a los ejidatarios y ganaderos que se trasladan desde la sierra hacia Múzquiz.

Gómez Camacho destacó que con esta medida se busca facilitar los trámites a los productores rurales y permitir que la movilización del ganado se realice de manera ordenada y dentro del marco legal establecido.