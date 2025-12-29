Señalan a funcionario público Iván N por apuntar arma a menor en reunión familiar

Ciudad Acuña, Coahuila.– A través de redes sociales se dio a conocer una situación ocurrida durante la noche de Nochebuena en una vivienda de Ciudad Acuña, en la que se vio involucrado un funcionario público.

De acuerdo con la información difundida, el funcionario identificado como Iván N presuntamente apuntó un arma hacia un menor, lo que desató un grave problema al interior del domicilio.

¿Cómo ocurrió el incidente?

Los hechos habrían iniciado durante una discusión en una reunión familiar, en la que se involucró el hijastro del funcionario, de 19 años de edad. Posteriormente, en un intento por calmar la situación, se sumó su hermano menor, de 17 años.

La situación se salió de control cuando el funcionario presuntamente sacó un arma y la apuntó hacia la cabeza del menor, lo que generó mayor tensión. Al intervenir el joven de 19 años, se produjo una disputa física, durante la cual el adulto resultó con algunas lesiones.

Acciones de la autoridad

Tras el altercado, el funcionario, quien se desempeña como coordinador del programa de Leche del Bienestar y representante del Partido del Trabajo, habría huido del lugar.

El hecho ha generado indignación, mientras se investiga la situación y las posibles consecuencias legales. Asimismo, se espera que elementos de seguridad cuenten con evidencia videograbada del lugar.