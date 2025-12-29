Riña en la plaza principal de Villa Unión genera alarma entre familias

VILLA UNIÓN, COAH. – Un altercado entre varias personas se registró en la plaza principal del municipio de Villa Unión, generando momentos de tensión y preocupación entre las familias que se encontraban en el lugar.

El enfrentamiento ocurrió en un horario de gran afluencia ciudadana, cuando numerosos vecinos acudían al centro para convivir y realizar actividades propias de la temporada, por lo que la situación fue presenciada por adultos mayores, mujeres y menores de edad.

Testigos señalaron que la riña se intensificó en cuestión de minutos, lo que obligó a las familias a retirarse del sitio para resguardar su integridad, mientras el ambiente de convivencia se veía interrumpido por la violencia.

La situación provocó molestia e inconformidad entre los asistentes, quienes lamentaron que este tipo de hechos empañen espacios destinados al esparcimiento y a la reunión familiar, especialmente en periodos de alta concentración de personas.

Habitantes del municipio hicieron un llamado a mantener el orden y el respeto en los espacios públicos, a fin de preservar la tranquilidad y evitar que se repitan incidentes que pongan en riesgo a quienes acuden a la plaza principal.

