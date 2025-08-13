Fundación 911 refuerza equipo y capacitación en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coah.- Con el objetivo de fortalecer su capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia, la Fundación 911 en México avanza en la adquisición de nuevo equipo y en la capacitación de elementos que se sumen a sus labores.

Jorge Fuentes, representante de la organización, dio a conocer que, tras una reciente visita a Estados Unidos, se han enfocado en conseguir chalecos balísticos nivel 3, lanchas y otros artículos clave para atender con eficacia distintos tipos de emergencias.

"Siempre estamos dispuestos a brindar apoyo y por lo mismo buscamos estar listos con todo lo que se puede llegar a requerir, para ayudar de la mejor manera", expresó.

A las tareas de la fundación ya se han unido bomberos y voluntarios locales, con la intención de ampliar su presencia operativa en la región. También se contempla capacitar a personas en diferentes comunidades, para que puedan actuar de manera inmediata en caso de alguna eventualidad.

La Fundación 911 reafirmó su compromiso de mantenerse preparada y abierta a integrar a más personas dispuestas a colaborar en sus acciones de auxilio.