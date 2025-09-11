Se quita la vida en Múzquiz; es el caso #21

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Durante la madrugada de este jueves, un lamentable hecho al barrio La Piedra, donde un hombre de 53 años de edad fue encontrado sin vida en el interior de su domicilio, informó el delegado de la Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, Lic., Diego Garduño Guzmán.

La víctima fue identificada como José Antonio N. De acuerdo con los primeros reportes, fue su hermana quien lo encontró sin signos vitales al acudir a visitarlo en las primeras horas del día.

Tras el hallazgo, se dio aviso inmediato a las autoridades locales.

Elementos de seguridad y personal forense acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

Se informó que, el infortunado, se ahorcó, siendo este el suicidio número 21 en la Carbonífera.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

Vecinos del sector expresaron su sorpresa ante el suceso, describiendo a José Antonio como una persona reservada pero amable.

Las autoridades han reiterado la importancia de atender la salud mental y han puesto a disposición líneas de apoyo psicológico para quienes atraviesen momentos difíciles.

La comunidad del barrio La Piedra se une ahora en duelo, recordando a José Antonio y reflexionando sobre la necesidad de estar atentos a las señales de quienes nos rodean.