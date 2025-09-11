Operativo policial en Coahuila culmina con detención por narcotráfico

Con trabajo de investigación la Policía Estatal de Coahuila detuvo a Sergio "N" de 55 años por transportar 12 kilogramos de marihuana en un vehículo Mercedes Benz modelo 2008.

La detención se realizó en el Bulevar en Ejército Mexicano y calle Magnolia del municipio de Frontera, donde también se aseguraron 500 gramos del narcótico conocido como cristal.

Estas acciones se derivan de la investigación y patrullaje que se realizan por parte de las y los elementos de la Policía Estatal, que forman parte de los acuerdos tomados en las mesas de seguridad que coordinada la Fiscalía General del Estado.

Tanto el narcótico, el vehículo como la persona detenida fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal de Monclova, Coahuila.

Con estas acciones la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila mantiene su compromiso de trabajar por un Estado en Orden y Seguro.