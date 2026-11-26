Coahuila
Dona Howmet equipo para Aula Inteligente
La Fundación Howmet destinó 25 mil dólares al Cecytec de Acuña para adquirir herramientas tecnológicas.
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CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- El Cecytec de Acuña recibió una donación de 25 mil dólares de la Fundación Howmet para equipar su Aula Inteligente y fortalecer las herramientas tecnológicas disponibles para los estudiantes.
Con los recursos se adquirieron laptops, una pantalla interactiva, tabletas, impresoras láser y equipos de robótica, entre otros materiales destinados a impulsar la educación de los jóvenes.
Durante la entrega, la directora general del Cecytec Coahuila, maestra Lucía Azucena Ramos, y el director del plantel en Acuña, Carlos Herrera, agradecieron el apoyo de la Fundación.
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