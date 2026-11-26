MORELOS, Coahuila - Ante la llegada del frente frío número 8, Protección Civil de Morelos emitió una serie de recomendaciones para prevenir accidentes y proteger la salud de las familias durante el descenso de las temperaturas.

Recomendaciones para proteger la salud

Entre las medidas se encuentra vestir varias capas de ropa, cubrir las extremidades, evitar cambios bruscos de temperatura y mantener una adecuada hidratación.

La dependencia pidió revisar las tuberías e instalaciones de gas para descartar fugas antes de utilizar calentadores y estufas, además de evitar sobrecargar los contactos eléctricos y mantener los aparatos de calefacción bajo supervisión.

Precauciones con instalaciones de gas

También advirtió sobre el peligro de introducir anafres o braseros al interior de las viviendas, debido al riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

Asimismo, exhortó a las familias a resguardar a sus mascotas y evitar dejarlas expuestas a las bajas temperaturas.