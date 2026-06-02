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Coahuila

Rescatan a gata atrapada en una noria de 10 metros de profundidad en Ciudad Acuña

Elementos de Protección Civil y Bomberos realizaron maniobras especiales para poner a salvo al animal, que ahora permanece bajo resguardo en la Base 1 de Bomberos.

Por Angel Garcia - 02 junio, 2026 - 09:57 a.m.
Rescatan a gata atrapada en una noria de 10 metros de profundidad en Ciudad Acuña
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      CIUDAD ACUÑA, COAH. – Elementos de Protección Civil y Bomberos llevaron a cabo el rescate de una gata que permanecía atrapada en el interior de una noria de aproximadamente 10 metros de profundidad.

      Acciones de la autoridad

      La intervención fue encabezada por el capitán Eduardo Salas y su equipo, quienes acudieron al cruce de las calles Doctor Cross y Reforma, en la colonia Óscar Flores Tapia, tras recibir el reporte sobre el animal en situación de riesgo.

      De acuerdo con las autoridades, la felina se encontraba en una zona de difícil acceso, por lo que fue necesario realizar diversas maniobras para lograr extraerla de manera segura y evitar que sufriera lesiones.

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      Detalles confirmados

      Luego de varios minutos de trabajo, los rescatistas lograron poner a salvo a la gata, la cual fue trasladada a la Base 1 de Bomberos, ubicada frente a Plaza Alaska, donde quedó bajo resguardo.

      Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para localizar a los posibles propietarios del animal, por lo que solicitaron que quienes la reconozcan acudan a las instalaciones correspondientes para reclamarla.

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