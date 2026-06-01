Club Rotario organiza carrera 5K en Monclova para niños con discapacidad auditiva

Con la meta de apoyar a niños con discapacidad auditiva de la región Centro-Desierto, el Club Rotario "Santiago de la Monclova" presentó la primera edición de su carrera 5K con causa, evento que se realizará el próximo 28 de junio y que busca reunir recursos para implantes cocleares.

Los organizadores señalaron que las inscripciones ya están abiertas y confiaron en reunir entre 500 y 600 participantes, aunque esperan superar esa cifra debido al impacto social del proyecto.

"La carrera es para seguir apoyando a los niños con discapacidad auditiva. Todo lo que se recaude será destinado a esta causa", explicaron durante la presentación oficial.

El recorrido iniciará a las 7:00 de la mañana desde las instalaciones de Vitali, avanzará por el bulevar Harold R. Pape hasta el Teatro de la Ciudad y regresará al punto de partida.

La inscripción tendrá un costo de 300 pesos y los primeros 300 corredores recibirán un kit que incluye playera, medalla e hidratación. La entrega de paquetes se llevará a cabo el sábado 27 de junio en el mismo lugar de salida.

Además de premiar a los primeros lugares en las ramas varonil y femenil, se realizarán rifas entre todos los asistentes gracias al respaldo de patrocinadores.

Integrantes del Club Rotario explicaron que actualmente existen cinco menores de la región Centro en espera de un implante coclear, mientras que a nivel estatal son 32 los niños inscritos en este programa impulsado junto al DIF Coahuila.

Detallaron que cada implante tiene un valor aproximado de entre 300 y 350 mil pesos, por lo que la carrera forma parte de una serie de actividades destinadas a reunir recursos para cubrir estos dispositivos médicos.

"Sabemos que una sola carrera no alcanza para cubrir el costo total de un implante, pero vamos a seguir realizando eventos para apoyar a más niños", comentaron.

Añadieron que la intención es conseguir suficientes patrocinadores para solventar la logística del evento y lograr que el total de las inscripciones sea destinado íntegramente al apoyo de menores con problemas auditivos.