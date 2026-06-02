Descubren narcotúnel del Cártel Jalisco en Tijuana: 265 metros de longitud

TIJUANA, México — Autoridades federales y corporaciones de seguridad informaron sobre el aseguramiento de un pasadizo subterráneo clandestino en la zona fronteriza de Baja California, vinculando de forma preliminar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con la construcción y operación de este sofisticado narcotúnel diseñado para conectar a México con los Estados Unidos.

De acuerdo con los reportes oficiales compartidos por las corporaciones de investigación criminal de ambos lados de la frontera, el conducto binacional fue detectado en las inmediaciones de la ciudad de Tijuana, una región geográfica clave que colinda directamente con la demarcación de San Diego, California. Las labores de inteligencia civil y militar permitieron ubicar el acceso a la infraestructura antes de que lograra consolidarse como un canal regular para actividades ilícitas a gran escala hacia el territorio estadounidense.

Detalles confirmados

La estructura subterránea cuenta con una longitud estimada en más de 265 metros y una profundidad aproximada de 6.3 metros bajo la superficie terrestre. Informes periciales detallan que el pasadizo disponía de sistemas avanzados de ingeniería interna, entre los que destacan una red de iluminación eléctrica permanente, tuberías de ventilación mecánica para garantizar la circulación de aire a lo largo de la cavidad y un sofisticado mecanismo electrónico deslizante con rieles, el cual facilitaba el tránsito bidireccional rápido de cargamentos pesados.

Acciones de la autoridad

Las investigaciones apuntan a que las instalaciones del narcotúnel estaban destinadas al trasiego transfronterizo de sustancias prohibidas de alta potencia, particularmente cargamentos masivos de cocaína y metanfetaminas. El diseño y la cuantiosa inversión económica requerida para desarrollar una excavación minera de este tipo robustecen la hipótesis de las agencias de seguridad sobre la participación directa de células operativas pertenecientes a la organización criminal del CJNG, la cual mantiene una disputa activa por el control de las rutas de tráfico en la frontera norte del país.

Tras el hallazgo y el despliegue de las fuerzas federales en el perímetro, se procedió al resguardo total del inmueble utilizado para camuflar la entrada del túnel, mientras las fiscalías correspondientes integran la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades legales. Las autoridades mexicanas y las agencias gubernamentales de Estados Unidos reiteraron el compromiso mutuo de continuar el intercambio de información estratégica para ubicar y clausurar de manera definitiva estos pasos subterráneos ilícitos que comprometen la seguridad nacional de ambas naciones.