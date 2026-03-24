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Coahuila

Jóvenes se gradúan en círculo de estudio en Ciudad Acuña

Tres jóvenes culminan su educación básica en el fraccionamiento Noblasi 2 y se integran nuevos participantes al programa educativo.

Por Angel Garcia - 24 marzo, 2026 - 05:39 p.m.
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      Ciudad Acuña, Coahuila.– La primera generación de jóvenes que concluyó la secundaria dentro de un círculo de estudio se graduó, como parte de las acciones para ampliar el acceso a la educación básica en sectores de la comunidad.

      La ceremonia fue realizada con el respaldo del Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA), en coordinación con la asociación civil Impactando Generaciones y Young Living Stones.

      Brenda Martínez, coordinadora del IEEA, destacó que estos círculos de estudio han resultado de gran beneficio para acercar oportunidades educativas a más personas, especialmente en zonas donde existe rezago.

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      El grupo se desarrolló en el fraccionamiento Noblasi 2, donde tres jóvenes lograron culminar su educación secundaria y ahora buscan continuar con su formación académica.

      Además, como resultado del trabajo en la colonia, se integraron 10 nuevos participantes que iniciarán sus estudios en este mismo esquema.

      "La encomienda del gobernador es clara: seguir impulsando a las personas para que cumplan con su educación básica y continúen preparándose", expresó la funcionaria.

      Con estas acciones, el programa educativo mantiene su crecimiento en colonias de la ciudad, sumando cada vez más personas interesadas en superarse.

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