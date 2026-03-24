Llevan jornada de salud y bienestar a comunidad rural de Zaragoza

Zaragoza, Coah. — Habitantes del ejido La Maroma participaron en una jornada comunitaria en la que se acercaron servicios de salud y actividades enfocadas al bienestar de las familias.

Durante la visita se realizaron acciones como vacunación, atención psicológica y talleres de elaboración de artesanías y dulces regionales, lo que permitió a los asistentes acceder a apoyos útiles para su vida diaria.

La jornada comunitaria se llevó a cabo en la Escuela Primaria José María Morelos y Pavón.

Las actividades se desarrollaron en las instalaciones de la Escuela Primaria José María Morelos y Pavón, donde se contó con la participación activa de vecinos que aprovecharon los servicios brindados.

Los vecinos de La Maroma accedieron a vacunación y atención psicológica durante la jornada.

Este tipo de jornadas contribuyen a fortalecer la convivencia y a acercar herramientas que favorecen el desarrollo integral de la comunidad en este sector rural de Zaragoza.

Actividades como talleres de artesanías y dulces regionales enriquecieron la jornada.

Las actividades no solo incluyeron vacunación, sino también talleres que fomentaron la creatividad y el trabajo en equipo entre los asistentes.