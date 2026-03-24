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Llevan jornada de salud y bienestar a comunidad rural de Zaragoza

Habitantes de La Maroma se beneficiaron de una jornada comunitaria con servicios de salud y actividades de bienestar.

Por Alberto Ibarra Riojas - 24 marzo, 2026 - 05:31 p.m.
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      Zaragoza, Coah. — Habitantes del ejido La Maroma participaron en una jornada comunitaria en la que se acercaron servicios de salud y actividades enfocadas al bienestar de las familias.

      Durante la visita se realizaron acciones como vacunación, atención psicológica y talleres de elaboración de artesanías y dulces regionales, lo que permitió a los asistentes acceder a apoyos útiles para su vida diaria.

      La jornada comunitaria se llevó a cabo en la Escuela Primaria José María Morelos y Pavón.

      Las actividades se desarrollaron en las instalaciones de la Escuela Primaria José María Morelos y Pavón, donde se contó con la participación activa de vecinos que aprovecharon los servicios brindados.

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      Los vecinos de La Maroma accedieron a vacunación y atención psicológica durante la jornada.

      Este tipo de jornadas contribuyen a fortalecer la convivencia y a acercar herramientas que favorecen el desarrollo integral de la comunidad en este sector rural de Zaragoza.

      Actividades como talleres de artesanías y dulces regionales enriquecieron la jornada.

      Las actividades no solo incluyeron vacunación, sino también talleres que fomentaron la creatividad y el trabajo en equipo entre los asistentes.

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