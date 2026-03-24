Empresas deben presentar declaración anual antes del 31 de marzo

El próximo 31 de marzo vence el plazo para que las empresas presenten su declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal 2025, un proceso que permitirá conocer si hubo utilidades y sí deberán ser repartidas entre los trabajadores.

El plazo para la declaración anual

El Director del Centro de Conciliación Laboral, Roberto Ramírez, señaló que este es un procedimiento al que están sujetas todas las empresas, que a más tardar la otra semana deberán concluir con su declaración.

De acuerdo a lo establecido en la ley, una vez que las empresas realicen su declaración anual, tendrán un plazo de 10 días para entregarlos a las comisiones sindicales para su revisión y conocer el resultado de las operaciones del año anterior y determinar si hubo utilidades.

Importancia de cumplir con la declaración

En caso de generar utilidades, las empresas se encuentran obligadas a realizar el reparto en un plazo de 60 días, a más tardar el 30 de mayo. "En caso de que las empresas hayan generado utilidades, están obligadas a repartirlo a sus trabajadores, en donde de acuerdo a la ley, las empresas están obligadas a repartir el 10% de su utilidad fiscal neta del ejercicio anterior".

Este monto se divide en dos partes iguales: el 50% según los días trabajados y el 50% proporcional al salario devengado durante el año, en donde todos los trabajadores que hayan laborado al menos 60 días durante el año podrán recibir utilidades.

Reacciones y antecedentes

El director del Centro de Conciliación reconoció que en años anteriores se presentaron algunas inconformidades, no por la falta de pago, sino por el monto que se otorgó, y se llegó a un acuerdo entre las partes. Reiteró que una vez presentada la declaración, los sindicatos pueden solicitar la carátula fiscal para verificar la información, por lo que insistió en la importancia de cumplir en tiempo y forma para evitar conflictos laborales.