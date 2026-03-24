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Coahuila

Luciérnagas se coronan campeonas en final de sóftbol femenil en Nava

Emotiva jornada deportiva reconoce a Verónica Ballesteros y destaca el impulso al deporte entre mujeres.

Por Alberto Ibarra Riojas - 24 marzo, 2026 - 03:48 p.m.
Luciérnagas se coronan campeonas en final de sóftbol femenil en Nava
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      Nava, Coah. — El pasado fin de semana se llevaron a cabo las finales de la liga de sóftbol femenil, modalidad slow pitch, dedicadas a la Sra. Verónica Ballesteros, quien estuvo presente durante la premiación después de un juego que mantuvo a todos al borde del asiento.

      Emoción en la competencia

      En la competencia, el equipo Luciérnagas se coronó campeón de la liga, mientras que el equipo Brujas se quedó con el subcampeonato, tras disputar encuentros llenos de intensidad y emoción.

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      Apoyo de la comunidad

      Vecinas y familiares de las jugadoras celebraron cada jugada y mostraron su apoyo con animadas porras, destacando el entusiasmo y la pasión por el deporte que se vive en la comunidad.

      Con eventos como este, se fomenta la actividad física, la convivencia y el espíritu deportivo entre mujeres de Nava, fortaleciendo la participación de la comunidad en actividades recreativas y culturales.

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