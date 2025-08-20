Implicados en Brutal Golpiza a Internos enfrentan Juicio por Muerte y Lesiones

Los implicados en el homicidio de Jesús Alfredo Salayandia, mejor conocido como "Jessie", enfrentarán un juicio oral tras una serie de audiencias en las que se acreditaron pruebas contundentes sobre su participación en los hechos.

La víctima, de 42 años, murió el 8 de julio de 2022, tras recibir una brutal golpiza dentro del centro de rehabilitación "Escudo de Salvación", ubicado en la colonia Occidental de Frontera.

Como se recordará, Jesse había ingresado al anexo por problemas de adicción, llevaba tres semanas internado cuando fue sometido a severas agresiones.

De acuerdo con testimonios y evidencias, su carácter firme y su inconformidad con las humillaciones que presenció dentro del lugar, lo llevaron a planear una fuga junto a otros internos, entre ellos Jonathan, otro joven que también fue víctima de los golpes.

La fallida huida tuvo consecuencias devastadoras: ambos fueron encerrados en un baño, rociados con gas lacrimógeno por la ventana, incomunicados y sin alimento.

Jesse fue el más afectado. Las agresiones lo dejaron en tal estado que no podía mantenerse en pie; le improvisaron unas tablas como muletas para que continuara soportando el castigo, hasta que finalmente perdió la vida.

Jonathan, por su parte, sobrevivió a pesar de que le fracturaron la mandíbula y sufrió múltiples lesiones.

Por estos hechos, serán enjuiciados Axel Iván "N" (30 años), Mario Alberto "N" (34), Noé "N" (40), Rodolfo "N", Dagoberto "N" (47) y Juan Carlos "N", quienes están siendo asesorados por defensoría pública.

Existen grabaciones y otras pruebas que los posicionan en el lugar del crimen y los implican directamente en las agresiones físicas contra Jesse y Jonathan.

Se estableció que los agresores actuaron bajo las órdenes de Erick "N" y Ángel "N", dueño y operador del anexo, quienes habrían dado indicaciones mediante videollamadas para que se ejecutaran los castigos, incluso exigiendo presenciar las agresiones en tiempo real.

Ambos se encuentran en libertad, portando brazalete electrónico, con representación de abogados particulares y continúan su proceso penal por separado.

En el caso de Daniel "N", otro de los señalados, no se resolvió su situación en esta etapa debido a la ausencia de su defensa particular en la última audiencia.

El juez ordenó una multa al abogado y su destitución, por lo que ahora la Defensoría Pública asumirá su representación legal.

Serán en los próximos días cuando se dé a conocer la fecha de apertura del juicio oral, donde se espera que la Fiscalía presente toda la evidencia recabada para que se haga justicia por la muerte de Jesse y las lesiones infligidas a Jonathan.

En este proceso de Juicio Oral se revelarán más detalles respecto a qué fue lo que sucedió en el anexo en el que se encontraban recluidos más de 100 personas en condiciones inhumanas.