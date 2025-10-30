Hallan bolsa con recibos de CFE tirada en calles del centro de Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coah.– Vecinos de la zona centro denunciaron a través de redes sociales el hallazgo de una bolsa llena de recibos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que, presuntamente, debían haber sido entregados en distintas viviendas del sector.

El hecho causó preocupación entre los habitantes, ya que en los últimos días varios usuarios reportaron cortes de energía por supuesta falta de pago, sin haber recibido previamente su recibo correspondiente.

De acuerdo con versiones ciudadanas, la bolsa fue encontrada tirada en una calle cercana al primer cuadro de la ciudad. En redes sociales circularon fotografías de los documentos, lo que encendió la molestia de los usuarios, quienes calificaron la situación como una muestra de desorganización y descuido por parte de la empresa.

En los meses recientes, la CFE ha enfrentado un aumento en las quejas en Ciudad Acuña, principalmente por interrupciones del servicio y fallas durante la temporada de calor. Ahora, los reportes de recibos extraviados se suman a las inconformidades.

Trabajadores de cuadrillas locales señalaron que los asuntos relacionados con facturación y entrega de recibos corresponden a otros departamentos, deslindándose de la situación. Mientras tanto, las afectaciones continúan para las familias de la zona centro, algunas de las cuales permanecen sin luz debido a los cortes por pagos no registrados.