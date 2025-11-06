Detienen a joven por robar dinero de dispensadores de agua en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña.– Elementos de seguridad detuvieron a un hombre acusado de robar dinero en efectivo de dispensadores de agua y portar un arma prohibida en la vía pública.

El detenido fue identificado como Felipe "N", de 27 años, quien fue ubicado sobre la calle De la Seiva, en el cruce con Del Abeto, en el Fraccionamiento Cedros. Según el informe policial, al momento de su arresto se le aseguró un cuchillo con empuñadura negra de aproximadamente 15 centímetros, así como cuatro monedas de 10 pesos, diez de 5 pesos y cien monedas de un peso.

De acuerdo con las autoridades, el joven es presunto responsable de varios robos a máquinas expendedoras de agua "Acuamáticos" ubicadas en la calle Chapulín, esquina con Almes, y en Del Abeto, cruce con Olmo, dentro del mismo sector habitacional.

Felipe "N" fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal por los delitos de robo menor y portación de arma prohibida.