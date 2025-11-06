Mujer es agredida por su pareja en Palaú

VILLA DE PALAÚ, COAH. - La noche del miércoles se registró un hecho violento en esta Villa, cuando un hombre armado con un cuchillo amenazó a una mujer identificada como Brenda Berenice N., en la intersección de las calles Juan Escutia y Francisco I. Madero. La situación generó alarma entre los transeúntes que presenciaron el incidente.

De inmediato, testigos solicitaron la intervención de las autoridades, por lo que elementos de Seguridad Pública acudieron al lugar para controlar la situación. Sin embargo, el agresor, identificado como Lázaro, de 47 años de edad, logró huir del sitio tras propinar una patada en el abdomen a la víctima.

Según el testimonio de la afectada, de 34 años de edad y residente del barrio Tiro Dos, momentos antes del ataque su pareja se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas en la cantina La Tropicana, mientras ella asistía al baile Danzón del Adulto Mayor en la plaza principal. Al encontrarse posteriormente en la vía pública, se desató la agresión.

La mujer relató a los oficiales que el conflicto se originó por celos y discusiones previas, lo que derivó en la amenaza con arma blanca y la agresión física. A pesar del golpe recibido, Brenda Berenice logró resguardarse y dar aviso a las autoridades.

Los elementos policiacos recomendaron a la víctima acudir al Centro de Atención a la Mujer para interponer la denuncia correspondiente y recibir el acompañamiento legal y psicológico necesario. Hasta el momento, no se ha informado sobre la localización del presunto agresor.