Marcelo Torres acusa a Morena de castigar a Coahuila con el Presupuesto 2026

Ciudad de México, 5 de noviembre de 2025. — El diputado federal Marcelo Torres Cofiño denunció que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 representa 'una traición a Coahuila y al federalismo mexicano', al considerar que el gobierno federal de Morena concentra los recursos en la Ciudad de México y deja a los estados con más responsabilidades y menos recursos.

Torres Cofiño afirmó que, aunque el documento presume incrementos en el Ramo 28 (Participaciones Federales) y el Ramo 33 (Aportaciones Federales), en realidad los estados perderán poder de gasto real debido a la inflación y al aumento de los costos operativos. Según el legislador, esto pone en riesgo servicios básicos como la seguridad pública, el mantenimiento urbano y la atención médica y educativa.

'El dinero de libre disposición para los estados se ha convertido en una herramienta política del gobierno federal', señaló, agregando que los montos asignados al Ramo 33 permanecen congelados y no reconocen los costos actuales de medicinas, energía o materiales.

El diputado acusó al gobierno federal de premiar a los estados afines y castigar a los que trabajan, advirtiendo que el país enfrenta un endeudamiento histórico mientras se recortan recursos a las entidades.

En el caso de Coahuila, advirtió que el impacto será directo: 'menos margen para fortalecer policías, atender hospitales, invertir en agua potable o infraestructura social'. Dijo que, mientras tanto, la federación destina miles de millones de pesos a Pemex, a obras faraónicas y a un aparato burocrático ineficiente.

Torres Cofiño concluyó que este presupuesto 'no es de nación, es de sumisión', al asegurar que Morena utiliza el gasto público para asfixiar la autonomía estatal y perpetuar el control político.

'Coahuila seguirá de pie, trabajando y defendiendo a su gente, aunque la Federación nos dé la espalda. Aquí no pedimos favores: exigimos respeto, equidad y justicia presupuestal', finalizó el diputado.