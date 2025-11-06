Adulto mayor sufre accidente al caer a un arroyo en la colonia Comercial

NUEVA ROSITA, COAH.- Un adulto mayor identificado como Juan Manuel N., de oficio panadero, sufrió un aparatoso accidente el pasado miércoles al caer al fondo de un arroyo en la colonia Comercial, mientras caminaba por un puente que conecta con el sector conocido como Las 7 Familias.

De acuerdo con testigos, el hombre caminaba por la estructura cuando esta colapsó repentinamente, provocando su caída desde varios metros de altura.

El estruendo alertó a vecinos de la zona, quienes de inmediato solicitaron apoyo a los servicios de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar y brindaron atención médica al afectado, quien presentaba golpes en distintas partes del cuerpo.

Tras ser estabilizado, el abuelito fue trasladado a la clínica 24 del IMSS para una evaluación más detallada.

El incidente ha reavivado la preocupación por la seguridad de las infraestructuras en zonas habitacionales vulnerables.