Hombre de 75 años fallece mientras conducía en colonia Lázaro Cárdenas

CIUDAD ACUÑA, COAH.- Un hombre de 75 años murió mientras conducía su camioneta en la colonia Lázaro Cárdenas, informaron autoridades que acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos.

La víctima fue identificada como Gilberto, quien fue encontrada sin vida a bordo de su vehículo.

Las autoridades investigan el deceso

Elementos de seguridad que arribaron al sitio iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del deceso.

Posibles causas de la muerte

De manera preliminar, se presume que la muerte pudo haber sido consecuencia de un infarto; sin embargo, las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para confirmar el origen del fallecimiento.