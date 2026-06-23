CAM 32 en Frontera: Julia Picaso es retirada tras protestas de padres

La directora del CAM No. 32 de Frontera, Julia Picaso, será reasignada a otro centro educativo luego de las protestas encabezadas por madres de familia que rechazaron su reinstalación en el plantel, informó la Sociedad de Padres de Familia.

Patricia Ortiz, Liliana Monsiváis y Jazmín Hernández señalaron que recibieron la notificación por parte de la maestra Sura, responsable de Educación Especial en Saltillo, quien les confirmó que la docente ya no regresará al CAM 32 y será incorporada a un USAER.

Aunque la medida ya fue comunicada a los padres, indicaron que el proceso administrativo aún no concluye, por lo que continuarán realizando guardias en el exterior del plantel para evitar que la directora ingrese nuevamente.

“Nos dijeron que ya trae la orden para ser cambiada, pero que el trámite no es inmediato. Mientras tanto vamos a seguir aquí para prevenir cualquier situación”, comentaron.

Las madres recordaron que las inconformidades contra Julia Picaso se remontan a varios años atrás y estuvieron relacionadas principalmente con su trato hacia alumnos, padres de familia y personal educativo.

Aseguraron que la docente mantuvo durante su gestión una actitud autoritario y poco abierta al diálogo, situación que generó constantes conflictos dentro de la institución.

Sin embargo, señalaron que la situación que detonó el descontento generalizado fue la negativa a entregar recursos económicos obtenidos mediante actividades organizadas por los propios padres de familia.

“Nosotros trabajamos para reunir ese dinero y no nos lo quería entregar. Finalmente tuvo que hacerlo porque la obligamos, pero nunca nos mostró comprobantes ni explicó cómo se manejaban algunos gastos”, señalaron.

Además, acusaron que existían constantes quejas por la manera en que se dirigía a los estudiantes y a los padres de familia que acudían a solicitar información, situación que, aseguraron, incluso provocó que algunos alumnos dejaran de asistir al plantel.

Las representantes de la Sociedad de Padres de Familia indicaron que Julia Picaso permaneció aproximadamente 15 años al frente del CAM No. 32 y confiaron en que su reasignación permita recuperar la estabilidad dentro de la institución que brinda atención a estudiantes con necesidades educativas especiales.

Mientras se concreta oficialmente el cambio, los padres mantendrán vigilancia permanente en los accesos de la escuela para impedir cualquier intento de reincorporación.