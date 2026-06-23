Cuatro estudiantes de secundaria detectados por consumo de drogas en Frontera

Cuatro casos de estudiantes de secundaria relacionados con presunto consumo de sustancias tóxicas han sido detectados y canalizados a instancias especializadas en el municipio de Frontera, informó el director de Seguridad Pública Municipal, Gabriel Vázquez.

El funcionario señaló que los reportes han sido recibidos a través de directivos escolares, quienes activan los protocolos correspondientes en coordinación con el Pronnif, la Policía Violeta y la Policía Escolar.

Las autoridades han detectado cuatro casos de consumo de sustancias tóxicas en estudiantes de secundaria.

Precisó que los cuatro casos corresponden a alumnos de nivel secundaria y que la mayor incidencia se ha reportado en la Secundaria Número 64, ubicada en la colonia Sierrita.

"Se han recibido reportes en algunos planteles por medio de los directivos. Se coordina con Pronnif, Policía Violeta y Policía Escolar para brindar la atención correspondiente y canalizar los casos", explicó.

De acuerdo con la información proporcionada por los padres de familia, la sustancia que con mayor frecuencia aparece relacionada con estos reportes es el cristal.

La Secundaria Número 64 en Frontera es la más afectada por estos incidentes relacionados con drogas.

Vázquez indicó que dos de los casos están vinculados directamente con sospechas de consumo de drogas, mientras que los otros dos fueron detectados por problemas de conducta, desobediencia y ausentismo escolar, situaciones que derivaron en la intervención de las autoridades.

Asimismo, señaló que en varios de los expedientes existe un contexto familiar complicado, ya que algunos padres presentan problemas de adicciones, lo que incrementa los factores de riesgo para los menores.

Los reportes indican que el cristal es la sustancia más común entre los estudiantes involucrados.

El director de Seguridad Pública destacó que, aunque actualmente se trata de cuatro casos identificados, las autoridades mantienen vigilancia y trabajo preventivo en coordinación con las escuelas para evitar que la problemática se extienda a otros planteles educativos del municipio.