Transportistas realizan megabloqueo nacional en México: afectaciones severas

CIUDAD DE MÉXICO — Diversas organizaciones y gremios de transportistas anunciaron este martes la realización de un megabloqueo nacional que afectará las principales carreteras y autopistas de la República Mexicana, como medida de protesta ante la falta de garantías de seguridad en las rutas del país y el constante incremento en las tarifas de peaje y combustibles.

La movilización masiva, coordinada por líderes del sector de carga y turismo, tiene como objetivo paralizar los accesos clave a las ciudades más importantes, incluyendo la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, así como los puntos de conectividad logística hacia las fronteras y puertos estratégicos del territorio nacional. Los inconformes señalan que el índice de asaltos con violencia en carreteras ha alcanzado niveles críticos sin que las autoridades federales implementen operativos eficaces de vigilancia.

Acciones de los transportistas

El comité organizador detalló que las acciones de bloqueo intermitente y caravanas de camiones comenzarán desde las primeras horas del día, por lo que se prevén afectaciones severas en el traslado de mercancías y usuarios particulares. Los transportistas han manifestado que la manifestación se mantendrá de forma indefinida hasta que la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) instalen una mesa de diálogo resolutiva con compromisos firmes y de aplicación inmediata.

Reacción del sector privado

Ante el anuncio del paro nacional, cámaras de comercio y organismos del sector privado hicieron un llamado urgente al Gobierno Federal para intervenir de manera oportuna a través de la vía diplomática, advirtiendo que el cierre de los ejes carreteros podría generar desabasto de insumos básicos y millonarias pérdidas económicas para la industria nacional.