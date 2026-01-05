Hombre se quita la vida en Ciudad Acuña; primer caso en 2026

CIUDAD ACUÑA, COAH.– Autoridades confirmaron que este domingo 4 de enero de 2026 se registró el primer suicidio del año en Ciudad Acuña, luego de que un hombre fuera localizado sin vida al interior de su vivienda.

Los hechos ocurrieron alrededor del mediodía en un domicilio ubicado sobre la calle Ramos Arizpe, en la colonia 28 de Junio. De acuerdo con la información proporcionada, Cristian Pascual Muñoz acudió al lugar para visitar a su primo, Jorge Andrés N., de 43 años, pero al no recibir respuesta decidió asomarse por una de las ventanas del inmueble.

Al revisar el interior del domicilio, el familiar se percató de que el hombre se encontraba inconsciente, por lo que dio aviso inmediato a las autoridades y a los servicios de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio y confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales. Se informó que la víctima vivía sola, por lo que hasta el momento se desconocen las causas que derivaron en este hecho.

Acciones de la autoridad

Al lugar acudieron elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Zona Norte II, así como oficiales de la Policía Municipal, quienes realizaron las diligencias correspondientes. Este caso representa el primer suicidio registrado en Ciudad Acuña en lo que va del año 2026.