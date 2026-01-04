Armando García Grimaldo: regularización de autos chocolate sigue en pie

Ante la conclusión del decreto federal de regularización de vehículos de procedencia extranjera, organizaciones sociales continuarán afiliando a las unidades que quedaron fuera del programa, con el objetivo de brindar protección y respaldo a sus propietarios frente a posibles actos de autoridad.

Acciones de la UCD Nacional

Armando García Grimaldo, dirigente de la UCD Nacional, mencionó que el proceso de regularización había perdido su objetivo original, al extenderse por un periodo atípico y beneficiar a sectores que no estaban contemplados de manera inicial, por lo que incluso la misma organización estaba por solicitar que se cancelara el decreto.

"Sin entrar en la especulación de cuántos se regularizaron y quedaron fuera, la verdad es que son cifras que están por ahí escondidas, para mí, en lo particular, este decreto ya había perdido su objetivo, porque se salió a la atención social".

Beneficios y críticas del programa

Si bien reconoció que el programa permitió que personas con menos recursos obtuvieran certeza jurídica sobre su patrimonio, consideró que con el paso del tiempo comenzó a beneficiar a sectores con mayor capacidad económica.

Se empezó a beneficiar a gente de otro nivel, que incluso trajo flotillas de vehículos para regularizarlos y venderlos, por lo que una gran parte de las unidades regularizadas en los últimos años se encuentran en situación irregular.

Futuro de la regularización de autos

Tras la suspensión del decreto de regularización, García Grimaldo informó que la única opción para quienes no lograron realizar el trámite es acercarse a las organizaciones y tener un respaldo.

"Está la opción de organizaciones como la UCD Nacional, en donde empezaremos con las gestiones para apoyar y amparar este tipo de vehículos, mientras se emite otro decreto de regularización", indicó.