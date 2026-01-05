Sheinbaum rechaza ataque de EE.UU. en Venezuela: "La intervención nunca ha traído democracia"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reafirmó este lunes su rechazo categórico a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela que resultó en la captura de Nicolás Maduro. Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria sentenció que "la intervención nunca ha traído democracia" y defendió el principio de autodeterminación de los pueblos como eje innegociable de la política exterior mexicana.

"Rechazamos de manera tajante cualquier forma de injerencia en los asuntos internos de otras naciones. La historia de América Latina es clara: las intervenciones no generan bienestar ni estabilidad duradera", puntualizó Sheinbaum. Estas declaraciones ocurren dos días después de que fuerzas especiales estadounidenses extrajeran a Maduro de Caracas para trasladarlo a una corte federal en Nueva York.

Relación bilateral con Estados Unidos

A pesar de la condena al operativo "Southern Spear", Sheinbaum aseguró que la relación bilateral con la administración de Donald Trump se mantiene bajo términos de respeto mutuo en áreas estratégicas. La presidenta delineó cuatro pilares fundamentales para el entendimiento con Washington:

- Respeto a la soberanía e integridad territorial.

- Responsabilidad compartida y diferenciada.

- Respeto y confianza mutua.

- Cooperación sin subordinación.

"En México manda el pueblo y somos un país libre y soberano", subrayó la mandataria, descartando que una operación de naturaleza similar sea una opción para el territorio mexicano. Sheinbaum enfatizó que el combate al narcotráfico y la inseguridad debe atender las causas raíz y frenar el tráfico de armas desde EE.UU., no mediante incursiones militares extranjeras.

El papel de la ONU y el derecho internacional

La mandataria mexicana también hizo un llamado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que asuma un rol activo en la resolución pacífica de las controversias y evite un mayor derramamiento de sangre en la región. México, junto con países como Colombia y Brasil, busca encauzar la crisis venezolana a través de canales diplomáticos, advirtiendo que las acciones unilaterales de fuerza sientan un precedente peligroso para el orden global.

Respecto a la situación interna de Venezuela tras la captura de su líder, Sheinbaum indicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) evalúa los escenarios constitucionales y mantiene comunicación con la embajada para proteger a los connacionales en aquel país.