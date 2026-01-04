Carlos Villarreal anuncia el Abierto de Tiro con Arco en Monclova del 22 al 25 de enero

Anuncian Abierto de Tiro con Arco

Reunirá de 150 a 200 tiradores provenientes de distintos puntos del país

Carolina Salomón/La Voz

Por segundo año consecutivo, Monclova será sede del Abierto de Tiro con Arco "Dafne Quintero", evento que se realizará del 22 al 25 de enero en la Unidad Deportiva "Nora Leticia Rocha", y que reunirá a entre 150 y 200 tiradores provenientes de distintos estados del país.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que el torneo tendrá algunas adecuaciones en su organización, debido a los ajustes en los calendarios deportivos estatales y nacionales, ya que este año se celebran eventos como el Mundial de Fútbol, lo que ha obligado a adelantar diversas competencias.

"A finales de este mes tendremos el tiro con arco. Habrá ciertas adecuaciones porque debemos ajustarnos a las convocatorias estatales y nacionales. No se podrá hacer exactamente de la misma forma que el año pasado, pero esperamos la participación de entre 150 y 200 tiradores que vendrán a dar marcas para los Nacionales CONADE", señaló el edil.

Destacó que este tipo de competencias posicionan a Monclova como un punto estratégico para el deporte de alto rendimiento, al permitir que los atletas utilicen el evento como clasificatorio rumbo a competencias nacionales.

El alcalde agregó que, de manera paralela, la ciudad continuará siendo sede de importantes eventos deportivos, como la reunión nacional de asociaciones estatales de béisbol y de la Federación Nacional de Béisbol, programada para finales de enero y principios de febrero, así como un torneo nacional de béisbol para menores de 15 años.

Subrayó que esta dinámica forma parte de una estrategia para impulsar el desarrollo deportivo y económico de la región, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

"Estas acciones generan una derrama económica importante y nos obligan a trabajar unidos para atraer más eventos sociales, culturales y deportivos, que fortalezcan y diversifiquen la vida diaria de nuestra región, además de incrementar el turismo deportivo y cultural, haciendo que haya más recursos fluyendo en Monclova y la región", concluyó.