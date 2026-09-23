Howmet Aerospace dona equipo a Cruz Roja para fortalecer capacitación en Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH. – La empresa Howmet Aerospace entregó a la Cruz Roja un donativo en especie valuado en 10 mil dólares, equivalente a más de 100 mil pesos, con el objetivo de fortalecer sus actividades de capacitación y prevención.

Entre los artículos recibidos se encuentran dos carritos para simulación, lentes especiales y equipo moderno para prácticas de reanimación cardiopulmonar (RCP).

¿Qué declaró el presidente del Patronato de Cruz Roja?

El presidente del Patronato de Cruz Roja, Víctor Manuel Chávez, agradeció el apoyo de la empresa y destacó que este tipo de donativos es fundamental para fortalecer la preparación de los jóvenes que forman parte de la institución.

Acciones de la Cruz Roja en Ciudad Acuña

Cruz Roja continuará trabajando con los jóvenes para fomentar la capacitación y las acciones de prevención, así como impulsar la participación de nuevas generaciones en sus actividades.

La donación forma parte del compromiso de Howmet Aerospace con las actividades de la institución y el fortalecimiento de sus programas de capacitación.