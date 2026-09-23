Clausurarán descargas de agua en tajo El Pinabete

SABINAS, Coah.- Este miércoles se llevará a cabo la clausura de las descargas de agua que son extraídas del tajo El Pinabete y desembocan en el río Sabinas.

Los trabajos estarán a cargo de autoridades federales, que desde este martes arribaron al municipio de Sabinas para llevar a cabo las acciones correspondientes.

Para estas labores, autoridades locales brindarán apoyo con maquinaria pesada a fin de facilitar los trabajos previstos en la zona donde se realizan las descargas.

La intervención contempla el cierre de los puntos por donde actualmente se conduce el agua extraída del tajo hacia el cauce del río Sabinas, esto gracias a las acciones que activistas defensores del río Sabinas, encabezados por Sergio Kobel Romanía, realizaron en su momento entablando diálogo con CONAGUA, PROFEPA y otras dependencias federales.

Las autoridades involucradas coordinarán las acciones en el lugar para realizar los trabajos de clausura y atender las condiciones existentes en la zona.

Se espera que durante este miércoles se desarrollen las labores programadas, utilizando maquinaria y personal de las distintas autoridades involucradas.