Invitan a la 3ª Feria de la Seguridad en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Minera La Encantada S.A. de C.V. llevará a cabo este jueves 24 de septiembre la tercera edición de la Feria de la Seguridad 2026, en las instalaciones de la Expo Feria Santa Rosa de esta ciudad.

El evento se desarrollará en un horario de 8:30 a.m. a 4:00 p.m., como parte de las actividades enfocadas en promover la cultura de prevención y seguridad.

La empresa extendió la invitación a participar en esta jornada, bajo el lema "La seguridad no es una prioridad, la seguridad es nuestro mayor valor", lo anterior, con apoyo de la administración municipal 2025-2027 que encabeza la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez.

La Feria de la Seguridad forma parte de las acciones impulsadas por Minera La Encantada para fortalecer la conciencia sobre la importancia de mantener prácticas seguras en los distintos ámbitos.

La Feria de la Seguridad busca promover la cultura de prevención en la comunidad.

Las actividades se realizarán en las instalaciones de la Expo Feria Santa Rosa, donde se espera la participación de trabajadores y asistentes interesados en las acciones relacionadas con la seguridad.